Pour des élections libres, inclusives et transparentes : L'appel de Malick Ndiaye aux candidats de l'opposition

C'est un appel à l'union que le secrétaire à la communication de l'ex-parti Pastef, El Malick Ndiaye, a lancé aux candidats de l'opposition. Une union afin de se battre pour, dit-il, "exiger une élection libre, inclusive et transparente et éviter un hold-up électoral". Sur X, El Malick Ndiaye estime que "le Sénégal a définitivement sombré dans la dictature" par suite du refus de la Direction générale des Elections de recevoir le mandataire de son leader Ousmane Sonko. Pour El Malick Ndiaye, il s'agit d'une "ruse pour tirer sur les délais d'attente, le temps d'accélérer leur pourvoi et entraver l'exécution d'une décision de justice". Pour l'ex-patriote, cette "administration qui accepte de jouer un rôle de filtre des candidats que lui dicte illégalement ce régime" est incapable "d'assurer le bon déroulement du scrutin".