Possible report de la Présidentielle : La réaction de El Malick Ndiaye

Depuis le vote majoritaire à l'Assemblée nationale pour la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire visant le Conseil constitutionnel, il y a des spéculations concernant un possible report de la Présidentielle. Pour El Malick Ndiaye, l'élection aura bien lieu le 25 février prochain car Macky Sall ne peut risquer de semer le chaos avant son départ. "Restons focus sur la campagne de notre cheval gagnant. Le président Macky Sall ne cautionnera aucun report. Aucun report n’est ni possible ni envisageable. Il ne fera pas un jour de plus car comme il l’a si bien dit dans cet extrait, ça pourrait mener le pays vers le chaos. Il n’acceptera pas de partir avec ce passif derrière", a-t-il écrit sur X, publiant une vidéo de Macky Sall datant de plusieurs années, où l'actuel président explique les dangers liés à un report d'une élection présidentielle.