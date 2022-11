Point de presse de Sonko, ce jeudi

Le Président du parti Pastef-Les Patriotes fera face à la presse, aujourd’hui jeudi au siège Keur Maodo à 11h. Au menu, l’actualité pêle-mêle du Sénégal.Que va dire Ousmane Sonko ? Beaucoup de choses certainement, au regard de l’actualité très brûlante et très fournie de ces derniers jours. Pour l’actu dominante au Sénégal, retenir l’emprisonnement du journaliste Pape Alé Niang ce mercredi, poursuivi, entre autres, pour diffusion d’un message radio de la police et des sapeurs pompiers, captés sur la place publique voire sur les réseaux sociaux. Occasion pour le Pastéfien en chef d’ouvrir une large brèche, car lui même ayant fait mention, la semaine dernière, d’un document administratif estampillé secret (dossier Adji Sarr), et dont le journaliste d’investigation a fait mention dans un live. Et que mentionnera t-il sur le dossier de ces cinq gardes du corps placés sous mandat de dépôt à la Maison d’arrêt de Mbour, suite aux incidents de Tchiky ? Et l’interdiction par le ministre de l’Intérieur du port d’uniformes et tenues militaires ? Et encore d’autres questions pêle-mêle, comme la 3e candidature du Président Macky Sall, la reprise du NommékuTour, l’examen du budget à l’Assemblée nationale et autres commissions d’enquête… Mais, une fois n’est pas coutume, le leader de Pastef-Les Patriotes fera sans doute un clin d’œil à la star sénégalaise du ballon rond, Sadio Mané, blessé mardi, et dont tout le Sénégal, l’Afrique voire le monde sportif prient pour un prompt rétablissement.