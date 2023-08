Plusieurs détenus Pastef mettent fin à leur grève de la faim, suite à un mot d'ordre de Sonko

D'après le journal « Le Témoin », dans son édition ce vendredi 25 août 2023, presque tous les détenus politiques de Pastef ont fin à leur grève de la faim. « Ils ont reçu un mot d’ordre de leur leader Ousmane Sonko qui leur a demandé de mettre fin à leur diète. Et ils ont tous cédé à la demande de Sonko », a confié un membre du collectif des avocats de Pastef à nos confrères. « Et paradoxalement, Ousmane Sonko, lui, ainsi que Mouhamed Samba dit «Hannibal Djim» et Cheikh Bara Ndiaye poursuivent toujours leur grève de la faim. « Ils sont depuis plusieurs jours au service de réanimation de l’hôpital Principal. Dans ce genre de situation critique, tout peut arriver ! Et tout peut basculer d’un moment à l’autre...Car si la vie de ces grévistes est en danger, la vie de la Nation est également en danger... », a alerté l’avocat qui dit souhaiter que l’histoire ne lui donne jamais raison.