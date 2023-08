Plus de 140 défenseurs des droits humains invitent Macky Sall à libérer Sonko

Depuis le 28 juillet 2023, M. Ousmane Sonko, le président du parti les Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Éthique et la Fraternité (PASTEF), est dans les liens de la détention. Les motifs de son interpellation puis de son incarcération ont évolué dans le temps. Il est d’abord accusé de « vol de téléphone portable », puis suivent d’autres chefs d’inculpation très graves : « appel à l’insurrection », « association de malfaiteurs », « atteinte à la sûreté de l’État », « association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste », « complot contre l’autorité de l’État » et « actes visant à compromettre la sécurité publique et à créer des troubles politiques graves ». Son parti Pastef a été dissous par décret alors qu’il participe, depuis sa création, à la vie politique et bénéficie d’une large représentation au niveau de l’Assemblée nationale et dirige des dizaines de collectivités territoriales. Au moins trois personnes ont été tuées à la suite des manifestations de protestation contre son arrestation qui ont éclaté à travers le pays. Des arrestations massives de militants et sympathisants du parti, dont des élus, ont eu lieu et la plupart des personnes interpellées sont inculpées pour de graves chefs d’infractions et placées en détention. M. Ousmane Sonko observe une grève de la faim depuis le 31 juillet 2023. Sa santé s’est gravement détériorée et il a été admis aux urgences hospitalières le dimanche 6 août 2023. Nous signataires du présent appel, hommes et femmes, à titre individuel ou au nom de collectifs ou d’associations ; citoyens du Sénégal, de différents pays d’Afrique et du monde entier : Soucieux de la préservation de l’État de droit et préoccupés par la dégradation du climat politique et social et des menaces qui pèsent sur la concorde civile au Sénégal, Attachés à la paix, à la stabilité et à la préservation des acquis démocratiques du pays, Profondément attachés au respect et à la protection du droit à la vie garanti par la Constitution du Sénégal et les traités internationaux des droits humains ; Appelons monsieur Macky Sall, président de la République du Sénégal à, d’une part, donner les instructions nécessaires à son ministre de la Justice afin que les chefs de Parquet mettent en œuvre une procédure d’urgence pour obtenir : – la mise en liberté d’office d’Ousmane Sonko afin de préserver sa vie et respecter ses droits civiques ; – la mise en liberté provisoire des autres personnes détenues pour avoir exprimé librement leurs opinions et mené des activités politiques conformément aux droits garantis par la Constitution ; – D’autre part, retirer le décret de dissolution de Pastef pour un retour à un ordre constitutionnel garantissant le pluralisme intégral. Nous exhortons le président Macky Sall à faire mettre en œuvre ces mesures afin de restaurer la paix, l’unité et la concorde nationale dans un espace sous-régional marqué par des conflits et le recul de la démocratie. Les signataires : Pr Sérigne Diop, Professeur des universités, ancien ministre de la Justice du Sénégal Pr Alioune Sall, Professeur titulaire des universités, ancien Juge International Me Mamadou Ismaïla Konaté, Avocat aux Barreaux de Paris et du Mali, ancien ministre de la Justice de la république du Mali Me Robert Dossou, Ancien Président de la Cour Constitutionnelle du Bénin Me Reed Brody, Avocat au Barreau de New York, Commission Internationale des Juristes (CIJ) Me William Bourdon, Avocat au Barreau de Paris Me Vincent Brengarth, Avocat au Barreau de Paris Me Patrick Kabou, Avocat au Barreau de Paris Me Abdoulaye Tine, Avocat au Barreau de Paris Me Salieu Taal, Avocat au Barreau de Gambie. Me Mamadou Traoré, Avocat, ancien Bâtonnier du Burkina Faso Me Bénéwende Stanislas Sankara, Avocat, Ancien Ministre du Burkina Faso Me Cheikh Sadibou Fall, Avocat au Barreau du Québec, Canada Procureur Alioune Ndao, Ancien Procureur de la Cour de Répression de l’enrichissement illicite Madame Aminata Touré, Ancienne Première Ministre du Sénégal Pr Mary Teuw Niang, Mathématicien, ancien ministre de l’Enseignement supérieur du Sénégal Demba Ali Jawo, Ancien ministre, République de Gambie Amadou Scattred Janneh, Ancien ministre, République de Gambie Issa Ndiaye, Ancien Ministre de l’éducation du Mali Honorable Michel Gbagbo, Député de Yopougon, Côte d’Ivoire Manu Pineda, Député au Parlement Européen, Espagne Inigo Martinez, Député au Parlement Basque, Espagne José Luis Centella, Président du Parti Communiste d’Espagne Bert de Belder, Responsable des relations internationales du Parti du Travail de Belgique (PTB) Jon Rodriguez Forrest, Responsable des relations internationales, Gauche Unie d’Espagne Maite Mola, Responsable des relations internationales du Parti de la Gauche Européenne (PGE) Guy Labertit, Ancien Délégué Afrique du Parti Socialiste, France Brigitte Kafui Adjamagbo Johnson, Secrétaire Générale de la Convention des Peuples Africains (CDPA), Togo Augusta Epanya, UPC – MANDEM, Cameroun Henda Diogéne Senny, Président de la Ligue Panafricaine (UMOJA), Rep Congo