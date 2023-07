Pléthore de candidats à la Présidentielle : La position ferme de Mamadou Lamine Diallo

Le nombre de candidats pour les prochaines joutes inquiète le leader du mouvement TEKKI. Qui dans une sortie rendue publique a tenu à faire un rappel aux différents candidats. « Il y en a beaucoup qui prétendent être candidat. Comme disait Gbagbo ce n’est pas un banc c’est un fauteuil. J’ajoute que la présidence de la République n’est pas un banc diakhlé mais un fauteuil de responsabilités », lance-t-il. Pour ce qui est de sa candidature, Mamadou Lamine Diallo estime que c’est celle de la « responsabilité ». « Le Sénégal est à la croisée des chemins. Nous avons vécu des violences difficiles en 2021 et en 2023 qui montrent l’état de désarroi de notre jeunesse. Aujourd’hui il n’y a pas d’emplois au Sénégal. Selon les chiffres du gouvernement 200 à 300 mille jeunes arrivent chaque année sur le marché du travail et l’État malgré tous les programmes (Xeyu Ndaw gni etc.) n’arrive à en donner que 20 mille ou 30 mille soit 10%. (…) je crois que nous avons des solutions à cela », argumente Mamadou Lamine Diallo.