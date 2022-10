Pld/And Suqali: Babacar Gaye dépose sa démission

Babacar Gaye a mis fin à son compagnonnage avec Oumar Sarr, ministre des mines et par ailleurs président du Parti des Libéraux et Démocrates/And Suqali. Dans une lettre dont nous avons reçu copie, Babacar Gaye, a écrit : « en décidant de me décharger de mes fonctions de Vice-président du Parti des Libéraux et Démocrates/And Squali, le 12 février 2022, j’avais beaucoup espéré qu’une inflexion positive dans les orientations et le fonctionnement de notre parti, était encore possible. Malheureusement, comme beaucoup de nos frères, je constate que la gestion des carrières prime sur la réalisation de notre projet politique ». Il ajoute : « c’est pourquoi, pour retrouver mon équilibre intérieur, rester cohérent dans mes options et mettre tout le monde a l’aise, j’ai décidé de demissionner définitivement du Pid/And Suqali à compter de ce jour 4 Octobre 2022 ». Au demeurant, Babacar Gaye compte poursuivre son engagement au service de son pays, avec plus de liberté de pensée et d’action afin de continuer à assumer ses responsabilités citoyennes.