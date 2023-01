Plainte contre Sonko, livre de Cheikh Yérim Seck, affaire Sweet Beauté : Mame Mbaye Niang face à la presse…

À quelques semaines de la convocation de Sonko, suite à la plainte de Mame Mbaye Niang dans l’affaire PRODAC, l’ancien ministre de la Jeunesse compte s’adresser aux Sénégalais ce dimanche 22 Janvier. Mame Mbaye Niang, responsable politique et ministre du tourisme et des loisirs va se prononcer sur la dernière sortie du leader de Pastef, Ousmane Sonko. Il sera aussi question de son procès du 02 février prochain l’opposant au « Patriote ». Il va aussi donner son avis sur le passage du livre de Cheikh Yerim Seck, « Macky Sall face à l’Histoire », sur Ousmane Sonko où le journaliste l’accuse d’être mêlé dans une autre affaire de moeurs, sur la corniche. « 2019, le ministre de l’Intérieur avait été saisi par des agents de police en patrouille qui lui avaient signifié avoir trouvé, à l’intérieur d’un véhicule garé dans un endroit suspect sur la corniche-Ouest de Dakar, Ousmane Sonko et une femme de nationalité gambienne dans une position délicate. Lorsque cette information a été remontée au Palais, compte tenu de la qualité de la personne concernée, instruction a été donnée de laisser les deux personnes libres de leurs mouvements« , révélait Cheikh Yerim Seck. Ce qui n’avait pas manqué de faire réagir Ousmane Sonko qui annonce une citation directe à l’endroit du journaliste d’investigation…