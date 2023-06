Plainte Cpi et sortie du Gouvernement : Juan Branco promet de « lourdes difficultés »…

« On a entendu dire aussi, d’une façon récurrente, que l’Etat du Sénégal, ses plus hautes autorités et ses forces de défense et de sécurité (FDS) vont être déférés devant la Cour pénale internationale, c’est de la fanfaronnade », a réagi le ministre des Forces armées Sidiki Kaba lors de la conférence de presse du gouvernement sur l’actualité nationale. Une sortie qui ne laisse pas muet l’avocat français, Juan Branco, qui multiple les appels à témoins. Il promet des difficultés à l’Etat du Sénégal à la CPI. « Le ministre de a justice du Sénégal a tenté de nous répondre dans le cadre d’une conférence de presse gouvernementale. Cette tentative, vouée à l’échec, n’a pas prospéré. Les éléments recueillis, accablants, seront bientôt exposés. Qu’ils s’attendent à de lourdes difficultés », a-t-il réagi après la sortie du gouvernement sénégalais.