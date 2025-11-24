Photos/ 7ᵉ Sommet UA–UE à Luanda : le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a accordé une audience à Dr Sidi Ould Tah, Pdt de la BAD, cet après-midi

Au cours des échanges, le Chef de l’État a renouvelé ses félicitations à M. Ould Tah pour son élection à la tête de l’institution et lui a assuré son soutien pour la réussite de son mandat.
Le Président Faye a rappelé le rôle stratégique de la BAD, considérée comme une institution africaine majeure, attendue sur des solutions innovantes et à fort effet catalytique pour relever les défis du financement des économies du continent.
Pour sa part, le Président de la BAD a exprimé sa pleine disponibilité, ainsi que celle de l’institution, à accompagner la mise en œuvre de l’agenda Sénégal 2050.
