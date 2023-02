Pétrole et gaz : "L’Etat n’a rien à cacher", selon Sophie Gladima

La ministre du Pétrole et des Énergies a pris part, ce vendredi, à un atelier de partage des informations avec les députés de la Commission Énergies et Ressources minérales de l’Assemblée nationale. À cette occasion, Sophie Gladima a tenté de rassurer les parlementaires sur la transparence des contrats pétroliers : “L’Etat du Sénégal n’a rien à cacher sur les contrats pétroliers. Ils sont en ligne avec l’Initiative pour la Transparence des Industries Extractives. Au ministère des Énergies et du Pétrole, les réponses sont données à ceux qui viennent poser leurs questions”. Comme le chef de l’État, hier, en parlant du Train Express Régional (TER), Sophie Gladima a fustigé les campagnes d’intoxication entourant le gaz et le pétrole. « Ce pays nous appartient et nous devons le préserver, a-t-elle indiqué en s’adressant au Député Abass Fall, Président de la commission. Nous devons tout faire pour rester dans cette stabilité que nous avons toujours connue et arrêter de nous envoyer certaines expressions qui n’honorent pas le Sénégal. Tout Sénégalais doit se lever et prendre son bâton de pèlerin pour la paix et la stabilité ». La ministre a par ailleurs martelé que l’objectif final avec l’exploitation du pétrole et du gaz, c’est de contribuer au bien-être des populations : « Les ressources naturelles appartiennent au peuple. Elles sont utilisées pour l’amélioration de ses conditions de vie. L’exploitation et la gestion des ressources naturelles doivent se faire dans la transparence et de façon à générer une croissance économique, à promouvoir le bien-être de la population en général et à être écologiquement durables ».