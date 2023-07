Pétition pour le 3e mandat : Macky reçoit les signataires au Palais

Le Président de la République, Macky Sall, reçoit ce samedi après-midi le collectif de maires pétitionnaires demandant sa candidature à la prochaine élection présidentielle de 2024 Le Président Macky Sall reçoit ce samedi, au Palais, les maires signataires de la pétition pour sa 3e candidature. La rencontre aura lieu à 17h30 au Palais de la République. « Tous les maires de la grande mouvance présidentielle sont conviés à l’audience avec le Président de la République Macky Sall le samedi 1er juillet 2023 à partir de 15h au Palais présidentiel », peut -on lire sur la note envoyée aux élus locaux. Pour rappel, un groupe de maires et de présidents de conseils départementaux sollicitent Macky Sall par une pétition à être leur candidat pour février 2024 afin de continuer à améliorer la bonne dynamique de progrès dans toutes les communes et territoires du Sénégal avec une mise en œuvre dynamique des politiques d’inclusion socio-économique et d’équité entre terroirs. A noter que le Président Macky Sall dans son discours de clôture prononcé au Palais après la réception du rapport final du dialogue national a promis de répondre sur ses intentions de briguer un troisième mandat après la fête de Tabaski. Et selon le journal Le Monde, Macky Sall a déjà arrêté son choix pour le 3e mandat. Seule une poignée de proches, dont son épouse et un conseiller qui ne figure pas dans le protocole, connaîtrait sa décision. Il doit l’annoncer en début de semaine prochaine.