Perturbations dans le secteur du nettoiement : Un consensus trouvé entre les concessionnaires et l'UCG.

Après plus d'une semaine de perturbations dans le secteur du nettoiement, c'est désormais la paix des braves entre la Sonaged (ex UCG) et les concessionnaires du nettoiement. En effet, ces derniers ont décidé de surseoir à leur mouvement d'humeur dès demain. Cela après longues concertations ce mardi avec le Directeur général de la Sonaged, Mass Thiam. Selon les informations issues de cette rencontre, ces perturbations découlent d'arriérés de paiement de plus de dix milliards. Mais au terme des échanges, un accord de principe a éte trouvé avec à la clé, le versement d'un acompte immédiat de trois milliards de francs aux concessionnaires pour la reprise efficiente des travaux en attendant de trouver une solution structurelle à la question de cette dette dans le cadre des fonctions et attributions de la Sonaged. Avec cet accord de principe trouvé, les concessionnaires s'engagent dès demain à reprendre les activités de nettoiement convenablement en attendant la mise en œuvre prochaine du protocole d'accord signé avec le directeur général de la Sonaged...