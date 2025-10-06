Pavillon spécial : la visite surprise de El Hadji Mansour Mbaye

Le communicateur traditionnel El Hadji Mansour Mbaye était au Pavillon spécial, réservé aux détenus dont l’état de santé est incompatible avec la détention en milieu carcéral. L’AS, qui donne la nouvelle, indique qu’il était parti rendre visite à Farba Ngom et à Maodo Malick Mbaye, tous deux placés sous mandat de dépôt dans le cadre de procédures judiciaires relatives à la reddition des comptes.



Le journal rappelle que le premier est le beau-fils de Mansour Mbaye et le second, son neveu. Le communicateur traditionnel, souligne la même source, «a été bien reçu par les autorités pénitentiaires qui lui ont facilité ses visites».

