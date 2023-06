Pastef réagit aux rumeurs sur une médiation Sonko-Macky et dément toutes les rumeurs

Pastef réagit aux informations distillées dans la presse et les RS sur son leader Ousmane Sonko et balaie tout. En effet, une information publiée par un quotidien de la place et reprise par plusieurs sites web fait état d’une demande médiation du leader de Pastef rejetée par Macky Sall, via l’homme d’affaire Pierre Goudiaby Atépa. « Nous vous invitons à la prudence quant aux informations mensongères distillées tous les jours par une certaine presse du Palais et ses relais dans les réseaux sociaux », lit-on dans le communiqué du Secrétariat national de Pastef. Qui ajoute: « À ce jour, aucune barricade n'est levée, aucune médiation n'est entamée, aucun émissaire n'est envoyé auprès du régime aucune exfiltration motorisée ». À souligner que le leader de Pastef est isolé chez lui à la Cité Keur Gorgui depuis le 29 mai. Toutes les voies qui mènent à son domicile sont barricadées par les forces de l’ordre. Même ses avocats ne peuvent le voir. Ses téléphones et son ordinateur portables ont été réquisitionnés par les autorités.