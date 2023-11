Partie rendre visite à Sonko, Mimi Touré éconduite par l'Administration pénitentiaire

Aminata Touré a été empêchée, ce mercredi novembre, de voir Ousmane Sonko, incarcéré au Cap Manuel, informe-t-elle sur X. “Munie d’une autorisation de visite en bonne et due forme, je me suis rendue ce matin à la prison du Cap Manuel pour rendre visite à Ousmane Sonko, a-t-elle relaté.J’ai été normalement enregistrée comme visiteur et j’ai attendu dans la salle d’attente en compagnie de Mr. Déthié Fall et de l’Honorable député Ayib Daffé. Après 40 minutes d’attente, un agent de l’Administration pénitentiaire est venu me dire que je ne pourrais pas effectuer la visite car le tampon sur l’autorisation n’était pas…. nettement visible. Depuis quand les citoyens sont-ils responsables de la qualité des tampons de l’Administration ? Cet excès de zèle est inacceptable surtout après une première acceptation du permis de visite”.