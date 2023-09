Parti socialiste : les responsables de l’IRAS convoqués ce jeudi devant la commission de discipline

Les responsables de l’Initiative de réflexions et d’actions socialistes (IRAS) sont attendus ce jeudi, dans l’après-midi, à la Maison du Parti socialiste. Ce, pour audition sur des manquements aux règles devant la commission de discipline. Selon le journal « Source A » dans sa livraison de ce jeudi, même s’ils décidaient de ne pas déférer, «leur dossier sera traité quand même». En clair, ajoute le canard, dans tous les cas, la commission va faire des observations qui seront soumises à la Direction du parti qui, dans la foulée, va les soumettre au Secrétariat exécutif national ou au Bureau politique. L’une de ces deux entités va ensuite statuer sur leur sort. A en croire le média, l’article 44 du règlement intérieur souligne que « les sanctions disciplinaires sont l’avertissement, le blâme, la suspension qui ne peut dépasser trois mois et l’exclusion ». Les sanctions sont prononcées selon les modalités prévues dans le Règlement intérieur. Mais la décision de blâme ne peut être prise que par la Commission administrative de la coordination après étude du dossier par sa commission compétente. Concernant la décision de suspension et d’exclusion d’un militant, renseigne « Source A », qu’elles ne peuvent être prises que par le Bureau Politique sur proposition de la commission compétente du Comité Central qui peut tout aussi s’autosaisir et traiter tout cas d’indiscipline dans les plus brefs délais.