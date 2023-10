Parrainages de Sonko : « La Cena doit demander au DGE de respecter la décision de justice », Alioune Tine

Alioune Tine déplore l’attitude du Directeur général des élections, qui n’a pas permis l’accès au mandataire d’Ousmane Sonko à ses fiches de parrainages. Le fondateur de AfrikaJom Center dénonce un non-respect de Loi électorale et une atteinte sur les droits fondamentaux d’un candidat « À quoi sert la loi électorale? La DGE chargée d’organiser l’élection présidentielle, comment peut-elle susciter la confiance des acteurs impliqués dans le processus électoral, si délibérément, elle refuse d’appliquer une décision de justice enjoignant le préfet de réinscrire Ousmane Sonko sur les listes électorale. Cette situation crée objectivement une insécurité judiciaire, une insécurité sur les droits fondamentaux d’un candidat », a écrit Alioune Tine sur ses Réseaux sociaux. Avant d’interpeller la Commission électorale nationale autonome (Cena), le ministre de l’Intérieur et le président de la République. « La Cena doit intervenir pour demander au DGE de respecter la décision de justice. Le ministre de l’intérieur Me Sidiky Kaba, doit respecter la feuille de route que lui a confiée le Président Macky Sall pour créer, les conditions maximales d’une élection juste et équitable. Il est désormais devant le mur avec le refus de son DGE de d’appliquer la loi électorale. Il faut qu’il agisse, pour la crédibilité du processus électoral. On a besoin de sécurité juridique, démocratique et des droits humains », a-t-il indiqué.