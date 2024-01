Parrainage pour la Présidentielle : La prise de position forte de Guy Maruis Sagna

21 candidats seulement ont pu passer le filtre du parrainage, sur 93 dossiers déposés au Conseil constitutionnel pour la présidentielle de février 2024. Ce qui veut dire que 72 intentions de candidatures ont été broyées par la machine du parrainage. Une situation qui exaspère le député Guy Marius Sagna. « J’exprime toute ma solidarité à tous les candidats qui sont empêchés de participer à la prochaine élection présidentielle de février 2024 à cause de ce parrainage. Ma position n’a pas varié sur le parrainage », déclare le député. Bien avant le dépôt des parrainages, Guy Marius Sagna avait soutenu à plusieurs reprises que le régime en place ne cherche, par ce parrainage, qu’un subterfuge pour éliminer des adversaires politiques. Mieux encore, avant d’être député, Guy Marius Sagna a été plusieurs fois arrêté par les forces de défense et de sécurité pour des marches et des sit-in non autorisés qu’il tenait pour dénoncer l’instauration du parrainage pour la prochaine présidentielle.