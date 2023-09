Parrainage : mauvaise nouvelle pour Ousmane Sonko

La Direction générale des élections (DGE) a convoqué ce 29 septembre 2023 tous les mandataires pour la remise des fiches de collecte des parrainages. Cependant, le mandataire et coordonnateur national du parrainage de la coalition Sonko Président 2024, Ayib Daffé, renseigne que la DGE a refusé de lui donner les fiches en question. “Une décision basée sur aucun fondement”, selon le député de la coalition Yewwi Askan Wi. « Nous nous sommes présentés avec notre dossier complet avec des documents signés par le candidat à la candidature Ousmane Sonko notamment la notification du mandataire, du coordonnateur national du parrainage, les 14 délégués régionaux et les suppléants. Ils ont examiné les documents, ont vu que tout était en règle avec des documents bien signés et présentés. Mais ils nous ont opposé un refus infondé, un refus illégal et arbitraire de nous remettre des fiches. Un refus qui serait basé sur des instructions reçues de l'autorité de ne pas remettre des fiches au candidat Ousmane Sonko », regrette le mandataire. Ayib Daffé annonce, cependant, le dépôt d’un recours. « Dès lundi, nous allons déposer un recours pour contester cette décision qui sera annulée dans les meilleurs délais », indique-t-il