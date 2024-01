Parrainage : Le communiqué de Aly Ngouille Ndiaye après la décision du Conseil constitutionnel

L’ancien ministre de l’Agriculture Aly Ngouille Ndiaye, par ailleurs candidat à la Présidentielle du 25 février prochain, s’est fendu d’un communiqué suite à son passage au Conseil constitutionnel pour la vérification des parrainages. « Le Conseil Constitutionnel après vérification des parrainages déposés, a validé 43.137. Ainsi, la coalition doit compléter 1.094 parrains pour atteindre le minimum requis de 44.231 parrains. J’adresse mes félicitations et remercie l’ensemble des militants et sympathisants pour leur mobilisation et engagement. Restons mobilisés jusqu’à la validation définitive de notre candidature » , a déclaré Aly Ngouille Ndiaye.