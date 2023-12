Parlement de la CEDEAO : le groupe représentant le Sénégal renouvelé

L’Assemblée nationale du Sénégal a procédé vendredi au renouvellement du groupe de députés devant la représenter au Parlement de la CEDEAO, la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest, a constaté l’APS. Cent-treize députés ont participé à la plénière organisée à cet effet, cent-huit ont voté en faveur du renouvellement de la composition des députés sénégalais de la CEDEAO. Un député a voté contre, un autre s’est abstenu. La députés Souleymane Ndoye, Ibrahima Baba Sall, Abdoulaye Wilane, Maimouna Sène, Woré Sarr et Guy Marius Sagna vont désormais représenter le Sénégal au Parlement de la CEDEAO, au terme de ce vote. Le président de l’Assemblée nationale, Amadou Mame Diop, citant l’article 4 du fonctionnement du Parlement de la CEDEAO, a rappelé que les députés ayant prêté serment et reconduits comme députés dans leur pays sont systématiquement membres de l’institution sous régionale. Seuls Maimouna Sène et Guy Marius Sagna font donc leur entrée au Parlement de la Cédéao au titre du Sénégal, les autres étant déjà membres de la précédente équipe. Ces parlementaires sénégalais titulaires auront comme suppléants Moussa Souaré, Dior Mbengue, Mame Fatou Ndiaye, Ramata Sall, Rama Cissokho et Lamine Faye.