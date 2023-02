Papiss Cissé : « Je me suis beaucoup inspiré de Eto’o (…) Tout ce que les jeunes font, je le fais facilement »

Après avoir fait le tour du monde, Papiss Cissé (37 ans) est revenu en France du côté de l’Amiens SC, en Ligue 2, treize ans après avoir quitté le FC Metz qu’il accueille lundi prochain au stade de la Licorne. Entretien tranchant avec une lame encore finement aiguisée, qui s’est distinguée d’un magnifique triplé mardi soir à Niort. Comment as-tu atterri à Amiens cet été ? Dans ma carrière, j’ai toujours été loin de ma famille. Quand j’ai quitté Newcastle pour aller en Chine, j’ai laissé ma femme et mes enfants en Angleterre, à Manchester. Le club d’Amiens m’a donné l’opportunité d’évoluer à un bon niveau, avec un projet intéressant, tout en me rapprochant d’eux. J’ai une petite maison dans les environs, les enfants viennent pendant les vacances scolaires. Si j’ai deux jours de repos, je prends la voiture et je traverse la Manche pour les retrouver. C’est un truc qui me manquait. Alors d’où te vient ta passion pour le foot ? Toute ma famille était surprise que je devienne footballeur. L’amour du ballon est venu naturellement. Quand j’en voulais un, c’est la grande sœur de mon père qui le faisait dans un sac, elle le cousait et dès que c’était rond, je le prenais pour jouer. Je ne m’en séparais jamais, je dormais avec. On avait un gros manguier dans la cour et, dès le matin, j’allais cogner dedans au point de réveiller les gens. Une de mes tantes m’a dit un jour : « Heureusement que tu es devenu professionnel, sinon tu aurais eu beaucoup de problèmes avec nous. » (Rires.) Je me suis fait tabasser par mon père plusieurs fois à cause du ballon. À chaque fois, j’oubliais et j’allais cogner avec mon ballon. Mon père me disait : « Tu as oublié ? Allez, viens prendre ta dose. » (Rires.) Mon père, c’est mon idole. L’adaptation, ça concerne aussi le foot. Qu’est-ce qui t’a posé le plus de problèmes lors de ton arrivée sur les terrains européens ? Francis De Taddeo m’a souvent puni parce que je faisais trop de touches de balle. À l’époque, au Sénégal, on me disait que j’étais un bon joueur grâce à mes dribbles. À la fin de ma première semaine à Metz, Francis m’observait. Crochet, crochet : je perdais du temps. Un jour, il me regarde et dit : « Papiss, t’es un attaquant ou tu es venu pour t’amuser ? Arrête tes conneries maintenant. » Pendant quelques jours, j’ai suivi la consigne. Puis j’ai recommencé à dribbler. Du coup, pendant un mois, j’ai fait de « la planche ». C’est un exercice où tu as une planche de chaque côté et tu fais face à un but vide. Je tape à gauche sur la planche, contrôle, j’enchaîne. Je tape à droite sur l’autre planche, contrôle, j’enchaîne. Pendant que les autres jouaient entre eux, moi, c’était ça mon job. C’est ce qui m’a appris à devenir un tueur : avec cet exercice, j’ai acquis des repères. La position du corps, les appuis, ça m’a servi toute ma carrière. C’est grâce à ces planches que tu as mis ton but sublime contre Chelsea ? (Rires.) Non, ça c’est de la chance. C’est venu de nulle part. Ça ne peut pas arriver deux fois. Je jette le ballon vers le but, ok, mais qu’il prenne cet effet, cette trajectoire, c’est de la chance. Raconte-nous ce match… Dans le vestiaire, le coach Alan Pardew nous disait : « Il ne faut pas qu’on perde ce match. » Chelsea était sur une dynamique phénoménale (23 matchs d’invincibilité et 498 minutes sans prendre de but, NDLR). Et après l’échauffement, il dit quelques mots : « I don’t want to lose this game. I want to win this game. I want to go home with three points. (sic) » Ce jour-là, tout était réuni. On était bien en place, Cabaye nous dirigeait comme un chef d’orchestre. Sur l’ouverture du score, j’ai un premier ballon, je contrôle, frappe du gauche et ça finit en lucarne. À la mi-temps, Pardew nous dit de garder le score et que si on doit dégager les ballons en tribunes toute la seconde mi-temps, on le fait. En Angleterre, c’est le box-to-box : tu perds le ballon, tu reviens te replacer. Quand tu revois l’action de ce deuxième et fameux but, tu remarques que ma première intention, c’est de revenir en défense ! C’est seulement quand je vois que ça rentre que je vais dans l’autre sens pour aller voir les supporters. Là, c’était fini, il devait rester cinq minutes. Ils étaient KO. Tu fais partie d’une génération d’attaquants africains qui est arrivée dans le foot anglais après les pionniers Drogba, Adebayor et Eto’o. Était-ce plus simple de ce fait de s’imposer ? Oui car Didier, Emmanuel et surtout Samuel nous ont ouvert la porte. Avec eux, on a compris qu’on pouvait le faire. Je me suis beaucoup inspiré du jeu de Samuel Eto’o. Le mec se déplaçait sans faire de bruit, il était adroit et lucide à chaque fois. Mais moi aussi, j’ai été en quelque sorte un pionnier, mais en Allemagne. Je pense faire partie des Africains qui ont mis une base là-bas. Je suis arrivé à Fribourg avec rien (en 2009, NDLR) et j’en suis reparti avec quelque chose de grandiose. La première année, on a assuré le maintien, l’année d’après j’étais le deuxième meilleur buteur de Bundesliga. J’avais le record africain avant qu’Aubameyang n’arrive à Dortmund. On parlait même de FC Cissé pour désigner le SC Fribourg… Oui, comme on appelait le club de Hoffenheim le FC Demba Ba ! (Rires.) Je pense que ce club m’a fait grandir, avec un coach comme Robin Dutt. Il te faisait comprendre qu’une équipe, pour marquer, devait jouer pour que l’attaquant inscrive 90% des buts. Les défenseurs défendent, les milieux récupèrent et jouent, l’attaquant marque. En fait, je crois avoir eu beaucoup de chance avec les coachs, dès le départ. Ils m’ont appris et j’étais à l’écoute. On nous a soufflé qu’Hervé Renard, que tu as eu à Cherbourg où tu avais été prêté peu après ton arrivée en France, a été l’un des grands artisans de ta carrière. C’est vrai ? Hervé Renard m’a appris à devenir un mec, un guerrier sur le terrain. J’ai énormément de respect pour ce Monsieur et je peux vous dire un secret. En 2006, il m’avait confié que son projet était de conquérir l’Afrique ! Il avait un bon feeling avec l’Afrique, une mentalité qui collait et je me souviens qu’il nous demandait plein de trucs sur notre continent. Un jour, je vois qu’il est devenu adjoint de Claude Leroy au Ghana ! Je me dis : « Woah ! Il est parti… » Son premier match de CAN (c’était en réalité sa deuxième CAN avec les Chipolopolos, NDLR), c’était avec la Zambie contre le Sénégal quand j’étais en sélection. Ils ont gagné (2-1). La façon dont jouait son équipe, c’était le style africain. De l’attaquant au gardien, tout le monde courait. Hervé Renard, il engueule tout le monde. Personne ne dort parce qu’il est sur ton dos. C’est comme un douzième joueur : tu as l’impression qu’il est sur le terrain, car s’il crie et que tu es à l’autre bout du terrain, tu es obligé de l’entendre. Le Sénégal traverse une période dorée. Comment tu vis ça, toi qui es tombé dans une génération moins vernie ?Sincèrement, très, très bien. Après le titre de champion d’Afrique, j’étais à Manchester en famille, je n’avais pas les mots. J’étais épanoui, heureux. La CAN, c’est un trophée après lequel des générations de Sénégalais ont couru pendant des années. À mon époque (2009-2016, NDLR), il n’y avait pas un manque de moyens ou de joueurs. Il y avait Mamadou Niang, Souleymane Diawara, Kader Mangane, Demba Ba, Moussa Sow, Issiar Dia… Je me demande encore comment on a fait pour ne pas gagner la Coupe d’Afrique. Nos petits frères l’ont fait et on ne peut en être que fiers. Je leur dis merci. Qu’est-ce qui a fait la différence, alors ? Ils ont saisi leur chance. C’est une question de mentalité. Le coach Aliou Cissé, qui a connu la précédente époque dorée, a beaucoup aidé. Sa touche était présente. Il y a aussi le rôle de Sadio Mané. Dans notre génération, il y avait peut-être trop de leaders, ce n’est pas bon dans un collectif. Sadio, c’est au-delà d’un leader, c’est un guide. Tout le monde a accepté ça et il a su gérer cette pression. Quel a été le moment de ta carrière où tu t’es senti le plus fort ? En Angleterre. Mes six premiers mois, chaque week-end, Alan Pardew me demandait : « Combien tu vas en mettre aujourd’hui ? » Je lui disais : « On va voir, déjà un et peut-être deux. » Ça rentre. Pardew me dit : « Ok, tu l’as fait ! On verra la semaine prochaine. » La semaine d’après, même chose. J’arrive toujours à mettre ce premier but. Quand je rentre chez moi, je me pose sur le canapé et je me dis : « Qu’est-ce qu’il se passe… Papiss, ça va ? Oui. » C’était un bonheur. Quand j’ai signé en Angleterre, beaucoup de gens ne croyaient pas que j’y arriverais. Mais voilà, je l’ai fait. Comment est-ce que tu envisages l’après ? Tu te verrais dans un staff à l’avenir, comme entraîneur des attaquants par exemple ? Moi, je veux jouer jusqu’à ce que mon corps me dise stop. Aujourd’hui, tout ce que les jeunes font, je le fais facilement, je suis encore bien ! Ceci dit, l’après, en ce moment, ça commence tout doucement à faire son chemin dans ma tête. Ça fait 22 ans que je suis dans le football professionnel, je ne vais pas en sortir comme ça. Ça serait un gâchis. Je prendrai un peu de Francis De Taddeo, d’Hervé Renard, de Robin Dutt, d’Alan Pardew et de Felix Magath, pour être costaud. Ce lundi, tu retrouves Metz pour un choc du haut de tableau. Cela te fait quelque chose ? Le FC Metz… Rien que de revoir le maillot, ça me fera plaisir !