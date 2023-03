Pape Ndiaye, Aguibou Soumaré en détention : Alioune Ndao dénonce les dérives de Macky

Alioune Ndao, Secrétaire Général du Parti pour la Justice, la Démocratie et le Développement PJ2D Ande Doxal Deug, a vigoureusement dénoncé les nombreuses arrestations du régime de Macky Sall et la garde à vue de l’ancien premier ministre Aguibou Soumaré. L’ancien procureur spécial de la Cour de répression de l’enrichissement illicite taxe également le régime du président de « terreur. » « Je dénonce jusqu’à la dernière énergie le placement en garde à vue du Premier ministre Aguibou SOUMARE. Et je lui manifeste mon soutien total dans cette épreuve injuste que le régime de Macky SALL est entrain de lui faire subir. Cette énième arrestation d’un opposant politique, ainsi que les arrestations arbitraires des journalistes Pape Alé NIANG et Pape NDIAYE du groupe Walf, démontrent suffisamment que Macky SALL est entrain de transformer la démocratie sénégalaise en un véritable régime de terreur. Ces arrestations ne visent qu’à faire taire les critiques fort justifiées à l’encontre de son régime. Mais qu’il sache qu’il ne pourra jamais empêcher les citoyens sénégalais d’exprimer leurs opinions face aux dérives de son pouvoir antidémocratique. »