Pape Malick Ndour fustige les “propos dangereux” de Khalifa Sall et Cie

Pape Malick Ndour, tout nouveau ministre de la Jeunesse s’est prononcé sur l’audition, ce jeudi, de Ousmane Sonko dans l’affaire Adji Sarr. Sur les ondes de la Rfm, il s’en est pris sévèrement aux leaders de la coalition Yewwi Askan Wi, qui étaient en conférence de presse, ce matin. "Avant tout d'abord, je voudrais condamner les propos qui ont été tenus par monsieur Khalifa Sall quand il assimile effectivement ce qui se passe à une tentative de liquidation politique sur fond de complot d'Etat. C'est vrai que les cas de viol sont des cas très malheureux avec déclinaison judiciaire, mais ce sont des cas qui n'épargnent personne. Ce n'est pas parce que vous êtes un homme politique et que vous bénéficiez d'une certaine aura aux yeux de l'opinion que votre cas devrait effectivement alarmer toute l'opinion nationale. Moi personnellement, je respecte beaucoup la présomption d'innocence de Ousmane Sonko, mais ces genres de déclarations que je viens d'entendre de la part de Khalifa Sall et Habib Sy, qui malheureusement sont en train d'amorcer le dernier virage de leur carrière politique sont très dangereuses", a martelé le ministre de la jeunesse, de l'entreprenariat et de l'emploi sur les ondes de la Rfm