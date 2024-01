Pape Alé Niang: « Sonko reste le maitre du jeu politique et avance ses pions qui font perdre le sommeil … »

Dans un tweet, le journaliste Pape Alé Niang décortique le paysage politique sénégalais, mettant en lumière le rôle central d’Ousmane Sonko et les répercussions que cela a sur le pouvoir en place. Selon Pape Alé Niang, Ousmane Sonko reste le maitre du jeu politique et avance ses pions qui font perdre le sommeil au pouvoir. « Ce n’est plus l’Opposition qui appelle au report des élections. Déboussolés même s’ils ne le laissent pas paraitre, ils imaginent des scénarii pour un report de la présidentielle », explique-t-il.