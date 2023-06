Pape Alé Niang : « D’un dialogue on se retrouve avec un dealogue. Une véritable escroquerie … »

Le journaliste, Pape Alé Niang est formel : « Tous les acteurs politiques qui ont participé à ce dealogue devront endosser devant le peuple sénégalais leurs responsabilités devant l’histoire ». D’après lui, en réalité, le dealogue n’avait comme objectif que de légitimer la troisième candidature anticonstitutionnelle, illégale et immorale. Selon Pape Alé Niang, les participants du « dealogue », s’ils étaient sincères, respectueux de la constitution et du peuple sénégalais, devaient d’emblée signifier au président Macky Sall qu’il lui était impossible de briguer un troisième mandat. « En réalité, d’un dialogue on se retrouve avec un dealogue. Une véritable escroquerie politique. Une violation de notre constitution. La parade du conseil constitutionnel fait rire. Car tous les Sénégalais savent pertinemment qu’il n’existe pas un seul juge qui a le courage de dire non à une seule volonté présidentielle », déclare-t-il. Pour M. Niang, non seulement Macky, supposé gardien de la constitution, viole allégrement cette constitution, s’il est candidat, mais désormais avec la complicité et la bénédiction d’autres acteurs politiques. Et en plus, il s’arroge le droit d’user d’artifices abominables pour éliminer d’autres candidats. « Le peuple sénégalais regarde cette grotesque farce de dealers politiques et reste conscient qu’il urge de peaufiner une révolution intelligente pour véritablement changer ce pays avec des valeurs », ajoute-t-il.