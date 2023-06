Palais présidentiel : Les points d’accord du dialogue national dévoilés

Ce samedi 24 juin, le président Macky Sall a reçu les conclusions du dialogue national. Depuis son lancement le 31 mai dernier, ce rendez-vous s’est déroulé dans un contexte particulier, notamment avec les violentes manifestations qui ont éclaté les 1er, 2 et 3 juin. Malgré la mise en place de neuf commissions et près de 270 recommandations, la commission politique a attiré l’attention. Mari Angélique Savané, présidente de la commission de synthèse, a pris le temps de lire les conclusions. Voici les points d’accord du dialogue national :

1. Parrainage citoyen :

– Accord sur le maintien du parrainage citoyen avec un pourcentage de 0,6% à 0,8% du Fichier général des électeurs.

– Accord sur la mise en place d’une Commission de Contrôle des Parrainages logée au Conseil constitutionnel, composée de membres du Conseil constitutionnel, du greffier en Chef, du représentant du candidat, du personnel administratif et technique du Conseil constitutionnel, de personnalités indépendantes et de représentants de la CENA.

– Accord sur la reconduction et l’amélioration des mesures techniques de contrôle utilisées lors des élections législatives de 2022.

– Accord sur l’institutionnalisation du tirage au sort pour le dépôt des dossiers de candidature.

– Accord sur le parrainage de 8% des députés, soit 13 parlementaires pour l’actuelle législature.