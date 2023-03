Pakao : Le Discours de SEM le Président Macky Sall

REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi Cérémonie de lancement des travaux de la rive gauche du Pakao : Axe Sandiniéri-Karantaba-Diéring-Maka-Moyafara-Colibantang-Kroukourountou-Saré Thiéval-Bantandiang-Saré Halal-Saré Yoba (46 KM) ; et Axe Colibantang-Saré Téning (9,5 KM, Carrefour Nationale 6) Lancement des Travaux de Promovilles à Goudomp Pose de la Première Pierre de la Maison de la Jeunesse et de la Citoyenneté de Goudomp Discours de SEM le Président Macky Sall Goudomp, 02 mars 2023 Monsieur le Premier Ministre, Monsieur le Ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Monsieur le Ministre du Développement Communautaire, de la Solidarité nationale, de l’Equité sociale et territoriale, Mesdames, Messieurs les Ministres, Madame l’Ambassadeur de Grande Bretagne, Monsieur le Gouverneur de la Région de Sédhiou, Mesdames, Messieurs les Préfets et sous-préfets, Monsieur le Président du Conseil départemental de Goudomp, Monsieur le Maire de Goudomp, Mesdames Messieurs les Maires du Département, réunis dans le cadre de concertation, Monsieur le Directeur général d’Eiffage, Monsieur le Directeur général de la société Saffiédine, Chères autorités religieuses et coutumières, Chères populations de Diattacounda, de Diouboudou, de Goudomp, de Kaour, de Sandinieri, de Karantaba, de Kolibantang, de Niagha, de Samine, de Simbandi Balante, de Simandi Brassou, de Tanaff, de Yarang Balante, Chères Populations du Département de Goudomp, AL NOUMBARA MBADING GOUDOMP N’KOLOU BATIOL NAGA BIGNAN BALANTACOUNDA A BARKA pour votre accueil chaleureux dans le Balancounda , le Fouladou et le Pakao . Dans ces terroirs d’histoire et de culture, dans ces terres de foi, de générosité et de dignité, parmi les tout premiers foyers islamiques de notre pays, je voudrais d’abord saluer avec respect la mémoire de nos héros, guides religieux et résistants, Almamy Fodé Fossar Souané et Sounkar Yéri Camara…... Mesdames, messieurs, Je viens de procéder au lancement des travaux du Programme de Modernisation des Villes (PROMOVILLES) dans la commune de Goudomp. Les travaux prévus, comprennent la réalisation de 4 axes de voiries pour un linéaire global de 5, 264 Km et un coût estimatif de 3,158 milliards FCFA. Ils prendront également en charge, le drainage des eaux pluviales avec des ouvrages adaptés. Ce projet, qui va sera progressivement être élargi aux autres communes du département, répond aussi à une très forte préoccupation : l’emploi des jeunes. Car, à travers ces travaux à haute intensité de main d’œuvre, des jeunes de la localité seront formés aux métiers du pavage et seront insérés. Ce qui s’intègre au programme « Xeyu Ndaw Ni » pour lequel le département de Goudomp va, en outre, bénéficier d’un recrutement spécial supplémentaire de 100 jeunes. J’ai également procédé à la pose de la première pierre de la Maison de la Jeunesse et de la Citoyenneté du département de Goudomp, infrastructure d’un cout de près d’un milliard de FCFA. Cet édifice moderne, disposant de toutes les commodités, concentrera un ensemble de services adaptés aux besoins, aspirations et attentes des jeunes. Il sera, notamment, un cadre privilégié de rencontres, d’échanges, de loisirs, de formation et d’éducation civiques des jeunes en vue de mieux valoriser leur engagement au service de la Nation. Mesdames, Messieurs. Après l’inauguration du pont de Marsassoum mardi dernier, et la programmation du lancement prochain des travaux du Pont de Témento-Bambali dénommé « Pont Balla Moussa DAFFE », le temps de l’action continue pour la région de Sédhiou, ici à Goudomp. Le temps de l’action continue pour la région de Sédhiou, parce que les travaux de la première phase de la Boucle du Boudier, sur l’axe Sédhiou-Kamoya-Marsassoum, y compris les pistes de désenclavement et les voiries à l’intérieur des villes de Sédhiou, Marsassoum et des autres cités, sont totalement achevés. Le temps de l’action pour la région de Sédhiou continue, parce que nous sommes venus lancer d’autres chantiers emblématiques, sur la rive gauche du Pakao. Il s’agit des axes Sandiniéri-Karantaba-Diéring-Maka-Moyafara-Colibantang-Kroukourounto-Saré Thiéval-Bantandiang-Saré Halal-Saré Yoba ; soit un total de 46 KM ; et de la liaison Colibantang-Saré Téning, sur 9,5 KM. La 2e phase de la Boucle du Boudier se poursuit également entre Sédhiou, Bambali, Djiredji, Djibabouya et Marsassoum sur 81 KM. Les autres projets concernent les tronçons Saré Alkaly-Bogal-Ndiamécouta, ainsi que l’ouvrage de franchissement de Diopcounda. Toutes ces infrastructures stratégiques s’inscrivent dans le cadre du Programme Spécial de Désenclavement (PSD). Comme je l’ai rappelé dans mon message à l’occasion du nouvel an, ce Programme est un vaste chantier quinquennal, qui a déjà démarré pour réaliser 2850 Km de routes en milieu rural et urbain, ainsi que des ouvrages d’art sur l’ensemble du territoire national. Il est financé par l’État du Sénégal avec l’appui de ses partenaires pour un montant total de 453 Milliards FCFA, dans le cadre de l’Axe 1 du Plan Sénégal Emergent dédié à la transformation structurelle de notre pays. Il mobilisera à terme 60 entreprises nationales et générera 50.000 emplois. Je voudrais exprimer ici notre gratitude et nos remerciements à la Grande Bretagne pour son soutien au Programme spécial de Désenclavement à travers la United Kingdom Export Finance (UKEF). De plus, dans l’esprit de bon voisinage et d’intégration africaine, nous avons engagé avec la République sœur de Guinée-Bissau le Projet d’amélioration du corridor routier Bissau-Dakar, soutenu par la Banque Africaine de Développement. Il s’agit de l’aménagement de la route Farim- Tanaff-Sandiniery sur un linéaire de 49 km dont 26 km en territoire sénégalais. Ce projet comprend également 58 km de pistes et 4,5 KM de voiries avec éclairage public solaire à Goudomp, Tanaff et Badin ; une gare routière, 10 forages, la réhabilitation d’un poste de santé, et la mise en place d’un 2e bac à Sandiniéry, en attendant la construction du pont dont les études sont en cours. Le projet viendra en appui aux associations des jeunes et des femmes pour le maraichage, la transformation de produits agricoles et la formation avec la mise en place d’une plateforme multifonctionnelle, 4 Unités de transformation de produits agricoles, 10 aires de séchage de produits agricoles et halieutiques, et 3 périmètres maraichers. Ainsi, avec la réalisation du pont de Marsassoum et l’exécution prochaine des projets que nous lançons aujourd’hui, en plus du Domaine Agricole Communautaire de SEFA, c’est toute la région de Sédhiou qui va entrer dans une nouvelle ère de progrès. Sédhiou va faire peau neuve et changer de visage ; Sédhiou sera plus belle ; Sédhiou sera plus accessible ; et Sédhiou sera plus prospère avec la mise en valeur de son riche potentiel naturel, économique, culturel et touristique. Voilà ce que nous faisons quand je parle du temps de l’action et non de la parole. Voilà ce que nous faisons quand je parle du développement inclusif, dans la justice sociale et l’équité territoriale : le Sénégal de tous, le Sénégal pour tous. J’engage les entreprises respectivement de l’exécution des travaux de la Boucle du Boudier Sud, et ceux de la Rive gauche du Pakao, à veiller au respect des délais contractuels et à la qualité des travaux : fast track, fast track, pour la livraison à temps ! Je félicite le Ministre des Infrastructures, des Transports Terrestres et du Désenclavement, Mansour Faye, ainsi que les Ministres chargés de la Coopération et des Finances, l’AGEROUTE, l’Administration territoriale et locale, et tous les services de l’Etat engagés dans le montage et l’exécution des projets. C’est la combinaison de tous leurs efforts qui nous vaut nos bonnes performances ici comme ailleurs. Je suis fier de toutes nos ressources humaines qui s’activent sur les chantiers de l’émergence à travers le pays : ingénieurs, cadres intermédiaires et ouvriers, tous, au quotidien, associent leur intelligence et leur savoir-faire pour aider à façonner le Sénégal de nos rêves. C’est cela notre raison d’être ici. Alors, restons plus que jamais motivés ; restons mobilisés dans le temps de l’action et du travail. Seul le travail produit des résultats et fait avancer notre pays sur le chemin de l’émergence pour le bien-être de nos populations. A barka. Je vous remercie de votre aimable attention.