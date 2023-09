Paco « Sénégal rek » agressé par des membres du 12e Gaindé

La mascotte des équipes nationales du Sénégal a été agressée. Paco, le concepteur de « Sénégal rek », a fini sur un lit d’hôpital, la semaine dernière, après le match amical Sénégal-Algerie. Mal-en-point et sous perfusion, le supporter des Lions a dénoncé un acte de violence et de barbarie exercé sur lui. Il a pointé du doigt le président du 12e Gaindé qui, d’après lui, le jour du match, a monté d’autres membres du comité des supporters sénégalais contre lui. Pour « une affaire de place » au stade de Diamniadio, il a été passé à tabac par ces derniers qui lui notifient aussi qu’il a été suspendu du comité.« Ils ont également chargé des policiers qui m’ont malmené et placé dans les vestiaires. C’est grâce à l’intervention de leur supérieur qui magnifie mon travail que j’ai pu rejoindre le rang des supporters », regrette-t-il. Aliou Ngom dit "Paco" a été en observation pendant deux jours dans une structure sanitaire de la place. Joint par Seneweb, il rassure sur l’état sa santé.