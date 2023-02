PROCÈS MAME MBAYE NIANG- SONKO : CHEIKH OUMAR DIAGNE PARLE DE GROSSE FARCE

Dans une vidéo postée par nos confrères de Sunugal24,Cheikh Oumar Diagne revient sur le procès opposant le leader de pastef Ousmane Sonko au ministre Mame Mbay Niang. Cheikh Oumar Diagne, le leader du Rassemblement pour la Vérité/ And Ci Deug (Rv/And Ci Deug) pense que le procès qui oppose Ousmane Sonko au ministre Mame Mbaye Niang est juste une farce qui n’a pas sa raison d’être et qui prouve encore l’instrumentalisation de la justice. « C’est Mame Mbaye Niang lui-même qui devait être traduis en justice pour avoir était cité dans des scandales. Ce procès n’est pas sérieux. On ne peut pas faire un procès sous la base d’un lapsus… », a indiqué Oumar Diagne qui est convaincu que le Prodac est un scandale…