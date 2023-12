PRESIDENTIELLE : S2D de Souleymane Ndiaye investit Amadou Ba

La Synergie pour un développement durable (S2D/Yonu Naatangué) a célébré son 5ème anniversaire, ce mardi 26 décembre 2023, au Grand Théâtre. Le secrétaire général de ce parti, Souleymane Ndiaye, ainsi que ses camarades ont, à cette occasion, investi le candidat de Benno bokk yaakaar, Amadou Ba et rendu hommage au Président Macky Sall. Cette cérémonie a enregistré la présence de Annette Seck Ndiaye et Abdoulaye Baldé qui ont salué la forte mobilisation du Directeur général de la Sapco. «Le président Macky Sall m’a fait confiance pour la première fois en me nommant directeur des infrastructures aéroportuaires», a dit M. Ndiaye. Qui a loué sa collaboration avec le leader de l’Union centriste du Sénégal (Ucs). «C’est grâce à Abdoulaye Baldé que la S2D a intégré l’internationale centriste», a-t-il encore reconnu. A l’endroit de Ousmane Sonko et Cie, qu’ils ne nomme pas, il prévient qu’«on ne peut pas accéder au pouvoir par la violence». Souleymane Ndiaye d’ajouter : «On ira plus loin et plus vide avec la S2D.» Amadou Ba qui a été investi par à cette occasion a salué l’engagement du leader de la S2D. «Souleymane Ndiaye est un travailleur déterminé. Vous allez participer davantage à la gestion du pays», a promis Amadou Ba au DG de la Sapco.