PRÉSIDENTIELLE DU 25 FÉVRIER 2024 : LA COALITION « DIOMAYE PRÉSIDENT » OPTE POUR UN VOTE ÉLECTRONIQUE

Relativement au report de la présidentielle prévue pour le 25 décembre 2024,la coalition « Diomaye Président » opte désormais pour une campagne électorale en ligne et une mobilisation sans précédent de tous ceux qui sont inscrits sur les listes électorales. Et qu’à l’issue de cette campagne électorale, un vote électronique sera de mise le 25 février 2024.Au terme de ce scrutin en ligne, un Président et un gouvernement parallèle seront installés. Dr Cheikh Dieng président du parti Tawfekh et allié de la coalition « Diomaye Président » est d’avis qu’ils poursuivent le calendrier républicain et que s’ils remportent le vote électronique au soir du 25 février 2024,ils vont installer un gouvernement parallèle, renseigne la Rfm