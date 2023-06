[PHOTOS] Ucad : Voici une première idée de l’ampleur des dégâts

A l’université Cheikh Anta Diop de Dakar, les dégâts causés par les manifestations sont énormes. Les ‘’étudiants’’ se sont livrés à une série de casses, d’incendies et d’actes de vandalisme. L’université mettra beaucoup de temps et de ressources pour s'en remettre.Une partie du patrimoine est presque perdue à jamais. En effet, les services des archives de la faculté des lettres et de la faculté des médecines ont été calcinées. C’est donc la mémoire de plusieurs décennies qui part en fumée. La direction du Coud ainsi que le cyber Sinkou ont été incendiés.En plus du chapiteau de la fac droit, deux salles du Cesti ont été incendiées. Beaucoup d’infrastructures ont été endommagées. En effet, devant l’incapacité à ouvrir certaines portes, les pillards ont systématiquement caillassé les vitres des bureaux et amphis.Le matériel roulant n’a pas été épargné. Au campus pédagogique, une trentaine de véhicules ont été calcinés, dont une vingtaine de bus, le reste étant des véhicules de particuliers. Au campus social, 8 minibus stationnés au même endroit ont été réduits en cendre et on note une dizaine de véhicules particuliers incendiés ça et là au Coud.Ainsi, près de 50 véhicules de particuliers ou appartenant à l’Université ont été brûlés. A la reprise, il se posera surtout un problème de déplacement pour les activités pédagogiques et de recherche ainsi que le transport du personnel, car il n’y a presque plus de bus à l’Ucad.------------