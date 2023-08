PDS : Abdoulaye Wade remanie encore

Reprises le 24 octobre 2022 après avoir été suspendues en raison des dernières élections locales et législatives, les opérations de placement de cartes de membre et de renouvellement des structures du PDS ont été bouclées. Le secrétaire général du parti, Abdoulaye Wade, s’en est félicité. Il a profité de l’occasion pour annoncer d’autres changements dans la l’organisation de sa formation politique. Dans un communiqué publié à cet effet et repris par Le Soleil, l’ancien chef de l’État annonce la création de nouvelles fédérations, qui viendront s’ajouter aux 59 déjà existantes dans les 46 départements du pays. Les bureaux de ces structures devront être paritaires et montés au plus tard le 3 septembre prochain, selon les directives du secrétaire général des libéraux. Ensuite, poursuit le communiqué, Me Wade procédera au renouvellement du bureau politique, du secrétariat national et comité directeur de son parti. La même source souligne que ces nouvelles structures «seront l’émanation de la nouvelle configuration» du PDS. Elle ajoute que leur mise en place constituera la dernière étape avant le congrès d’investiture du candidat de la formation libérale pour la présidentielle du 24 février prochain.