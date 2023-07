PASTEF VALIDE LA CANDIDATURE DE SONKO

Présidée par le constitutionnaliste Ngouda Mboup, la Haute autorité de régulation de Pastef (Harp) a rendu, hier, son délibéré des résultats de l’investiture du candidat du parti. Et sans surprise, Ousmane Sonko, qui a recueilli la totalité des voix, a été désigné par l’instance comme candidat officiel des « Patriotes » à la Présidentielle de 2024. « Après avoir opéré à toutes les analyses et appréciations jugées nécessaires, ayant constaté que la majorité absolue des suffrages exprimées est atteintes et même l’unanimité constatée à l’issue du scrutin, le candidat Ousmane Sonko, né le 15 juillet 1974, et exclusivement de nationalité sénégalaise, jouissant de l’intégralité de ses droits civils et politiques, est déclaré candidat du parti Pastef pour l’élection présidentielle », a rapporté la Harp après lecture des procès verbaux issus de l’élection tenue par les différentes structures départementales du parti et celles de la Diaspora. Toutefois, Ngouda Mboup a par conséquent, déclaré que la Harp procédera à l’investiture officielle du candidat en séance publique. Et cela devrait se faire ce samedi au stade Amadou Barry. Sauf que le gouverneur a interdit ce rassemblement.