PASTEF : Division au sein du parti de Sonko à Ziguinchor

Un meeting à l’initiative de militants du parti, et prévu le 12 mars à Ziguinchor, n’a pas l’onction de la Coordination Départementale de PASTEF, qui l’a tout simplement révoqué. Cette instance propose, en lieu et place, une marche suivie d'un grand rassemblement de soutien à Ousmane Sonko, candidat à la Présidentielle de 2024. PASTEF Ziguinchor invite ses militants « au calme et à la cohésion ».