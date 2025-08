Ousmane Sonko sur la masse salariale des fonctionnaires

En parlant des fléaux de l’administration sénégalaise et des réformes qu’il faut apporter dans le secteur, le Premier ministre Ousmane Sonko est sans équivoque sur la question de l’équilibre salarial.



En effet, à l’occasion de la présentation de l’agenda national de la transformation du secteur public au Centre International de Conférences Abdou Diouf (CICAD), le chef du gouvernement a dénoncé la corruption dans l’administration. « Il faut que chaque fonctionnaire comprenne qu’on ne peut pas être milliardaire avec simplement leur statut. Pour être milliardaire, il faut faire un autre choix. Ces dernières années, on a vu ce phénomène et cela n’a pas heurté les sénégalais. Des fonctionnaires qui font étalage d’un niveau de richesse que rien ne peut justifier et quel que soit le niveau de rémunération », regrette le Premier ministre tout en alertant sur ces pratiques qu’il entend combattre.