Ousmane Sonko réintégré sur les listes électorales: Mimi Touré jubile

La décision vient de tomber. Le juge du tribunal d'instance de Dakar a annulé, ce jeudi 14 décembre 2023, la radiation de Ousmane Sonko des listes électorales et ordonné sa réintégration immédiate. «Bravo au Juge du Tribunal de Grande Instance de Dakar! Un excellent pas vers la réconciliation du Peuple sénégalais avec sa Justice», jubile l'ancienne Premier Ministre, Aminata Touré. Dans un post sur les réseaux sociaux, l'ex-alliée du président Macky Sall, invite les sages du Conseil constitutionnel à suivre les pas des juges du tribunal de Ziguinchor et de Dakar. «Que les juges du Conseil Constitutionnel en fassent de même et allons vers une élection présidentielle inclusive avec la participation de tous les candidats y compris Ousmane Sonko», écrit-elle.