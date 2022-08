Ousmane Sonko lance « Maggi Pastef » et avertit : « Quand nous serons au pouvoir, le moindre détournement vaudra à son auteur la prison… »

Le leader du Pastef, M. Ousmane Sonko a présidé le lancement du mouvement « Maggi Pastef ». Cette cérémonie a regroupé plusieurs adultes âgés de plus d’une soixantaine d'années, tous venus des quatorze régions du Sénégal, mais aussi de la diaspora.



Pour Ousmane Sonko, l’engagement de ces personnes âgées témoigne que chacun a sa place dans la politique. Ousmane Sonko n’a pas non plus manqué lors de cette rencontre, d’égratigner le tenant du pouvoir. Il a d’ailleurs déclaré que si jamais il accédait au pouvoir, le moindre détournement sera synonyme de prison pour son auteur...