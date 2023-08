Ousmane Sonko et Cie en réanimation : YAW tient Macky Sall comme « unique responsable de tout ce qui adviendra »

L’état de santé de Ousmane Sonko est de plus en plus inquiétant. Le maire de Ziguinchor a été admis, ce jeudi matin, au service de réanimation de l’hôpital Principal de Dakar. L’opposant qui a entamé une grève de la faim depuis son incarcération à la prison de Sébikhotane, a fait un malaise dans la nuit du mercredi 16 au jeudi 17 août. Préoccupée par la situation alarmante que traversent « les otages politiques » Ousmane Sonko, Cheikh Bara Ndiaye, Pape Abdoulaye Touré et les autres, la coalition Yewwi Askan wi est montée au créneau pour «s’insurger contre cette injustice». Le pôle de l’opposition « tient Macky Sall comme unique responsable de tout ce qui adviendrait à Ousmane Sonko et à tous les autres détenus politiques ». Yaw exige « l’arrêt immédiat des arrestations tous azimuts et la libération de tous les détenus politiques ».