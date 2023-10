"Ousmane Sonko doit être candidat et sera candidat", affirme Cheikh Bara Dolly

Le candidat de la « Coalition Nekaalfi Askan wi », Cheikh Bara Dolly, s’est réjoui de la victoire obtenue par l’opposant Ousmane Sonko devant le tribunal d’instance de Ziguinchor relativement à sa requête d’annulation de sa radiation sur les listes électorales. “Dans cette affaire, le droit a été dit, bien dit et nous saluons le courage du juge Sabassy Faye qui, par cette décision, a redoré le blason de la justice qui montrait de réels signes d’inquiétude”, a-t-il soutenu. Dans le même registre, le député a fustigé avec la dernière énergie l’attitude de l’Agent judiciaire de l’Etat qui a tenté de jeter le discrédit sur un honnête magistrat au moment où le peuple, habitué à des parodies de justice, saluait, pour une fois, une décision rendue en son nom. Un peuple désespéré, à ses yeux, au point que plus des milliers de jeunes ont bravé les profondeurs de l’océan avec des embarcations de fortune pour fuir le pays. Et ces jeunes, selon lui, sont tous favorables à l’opposition. Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly a profité de l’occasion pour apporter son soutien indéfectible à Ousmane Sonko dont la place, a-t-il martelé, n’est pas en prison. Il entend ainsi tout mettre en œuvre afin que le leader de Pastef recouvre la liberté dans les meilleurs délais. “Nous avons initié des démarches auprès des chefs religieux et de certains dignitaires du pays pour plaider la libération de Ousmane Sonko comme nous l’avions fait en son temps pour Biram Souley Diop. Cette élection présidentielle doit être inclusive et Ousmane Sonko, qui porte l’espoir de beaucoup de Sénégalaises et de Sénégalais, ne doit aucunement être en marge de cette course. Je vais poursuivre mes efforts pour sa libération malgré l’opposition de certains responsables de Pastef qui, pourtant, avaient sollicité il n’y a pas longtemps mon aide pour les tirer de la prison. Et si je ne parviens pas à le faire libérer maintenant, c’est la première chose que je ferai une fois à la tête de ce pays en le nommant Premier ministre”, a promis, la main sur le cœur, l’honorable Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly.