Ousmane Sonko annonce une décision radicale: « A partir du 30 janvier, j’ai décidé de… »

En conférence de presse ce jeudi, Ousmane Sonko a fait une annonce de taille concernant le conflit qui le lie avec les étudiants de Ziguinchor. Le maire de la capitale du Sud a en effet annoncé qu’il va mettre fin au contrat de location de l’immeuble des étudiants de Ziguinchor à l’UCAD dès ce 30 janvier. Cependant, il annonce qu’il ne laissera pas les étudiants en rade, mais va le faire avec ses conditions à lui. « A partir du 30 janvier, j’arrête le contrat. Moi, personne ne peut m’intimider. S’ils (les étudiants) veulent protester, que l’Etat les encadre pour qu’ils aillent brûler la ville de Ziguinchor s’ils le peuvent », a-t-il d’abord déclaré, rapporte seneNews. « Après, lorsque tous les étudiants auront quitté l’immeuble, je vais prendre d’autres mesures. Je dis d’abord que je n’abandonne pas les étudiants. Mais si on signe avec le bailleur de l’immeuble, celui-ci ne sera plus gérer par les étudiants, mais par un salarié de la mairie de Ziguinchor. La commission sociale de la Mairie va gérer l’immeuble. Il sera interdit à tous les étudiants de faire de la politique. Les étudiants signeront tous un papier pour accéder à cet immeuble et celui qui fera de la politique au sein de l’immeuble sera exclu. Nous ne donnerons plus un immeuble à des étudiants qui font partie d’un parti politique« , a ajouté Ousmane Sonko.