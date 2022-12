Ousmane Sonko : « Sous le régime de Macky, 30 Sénégalais sont morts sur des bases politiques »

Le Sénégal a dépassé le stade suprême de l’impunité avec plusieurs morts non élucidés. C’est l’avis d’Ousmane Sonko. Il a fait cette déclaration en conférence de presse, ce mercredi. Trente Sénégalais sont morts et dont les causes n’ont pas encore été élucidés, sous le régime de Macky Sall », a affirmé Ousmane Sonko. Le leader du Pastef d’ajouter que les députés de la coalition Yewwi Askan Wi vont déposer une commission d’enquête parlementaire pour élucider ces morts.