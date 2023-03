Ousmane Sonko : « Le procureur a menti concernant mon dossier médical »

Ousmane Sonko s’est exprimé aujourd’hui au travers d’une déclaration diffusée sur ses réseaux sociaux. Il a tenu à réagir aux propos tenus par Ibrahima Bakhoum, le nouveau procureur général, dans une précédente déclaration. Dans sa réponse, Ousmane Sonko a tenu à clarifier la situation concernant son dossier médical. Il réfute les allégations du procureur selon lesquelles ce dernier aurait accès à son dossier médical. Il affirme que ce n’est pas vrai, car le dossier n’est pas en possession des médecins. Même en cas de perquisition à la clinique Suma Assistance, le procureur ne pourrait y avoir accès, car Sonko garde le dossier avec lui. Il savait qu’un jour, on tenterait de découvrir ce que contient ce dossier, et précise que c’est l’une des principales préoccupations des autorités. Ousmane Sonko a également expliqué que les informations qu’il a partagées sur ses factures médicales sont tout à fait normales, car elles sont actuellement les seules informations disponibles au niveau de la clinique. Il insiste sur la légitimité de ces données et sur leur transparence. Regardez le démenti de M. Sonko