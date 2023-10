Ousmane Sonko – Khalifa Sall, le divorce c’est dans quelques heures !

La rentrée parlementaire est arrivée à l’Assemblée nationale, avec l’ouverture de la session ordinaire unique de l’année 2023-2024 en ce samedi 14 octobre. La veille, Les Echos souligne que les députés du parti Pastef et leurs alliés au sein de la coalition Yewwi Askan Wi (Yaw) se sont réunis au siège du Parti de l’unité et du rassemblement (Pur) pour préparer cette session, qui inclura notamment la formation d’un nouveau bureau. Cependant, il est à noter que les députés affiliés à Taxawu Sénégal de Khalifa Sall n’ont pas été conviés à cette réunion, qui a été convoquée le 9 octobre dernier, précise le journal. Lors de cette réunion, il a été évoqué, entre autres sujets, la question de comment se débarrasser du groupe parlementaire dirigé par l’ancien maire de Dakar. Selon une source, « Tous ceux qui ont pris la parole ont plaidé en faveur de l’écartement de Taxawu Sénégal du groupe parlementaire », soulignant que pour Pastef, « il est exclu de continuer à collaborer avec les députés de Taxawu ». Pendant la réunion, Les Echos note que seul Abass Fall a tenté de tempérer la situation en suggérant de tendre la main aux députés de Taxawu qui refusent de suivre le mot d’ordre de leur mouvement. De leur côté, les députés de Taxawu ne semblent pas disposés à faciliter les choses. L’un d’entre eux déclare : « Nous n’étions même pas informés de cette réunion. Et, il est essentiel qu’ils sachent que, peu importe leurs plans, ils se confronteront au règlement intérieur ». Interrogé par le journal, il ajoute : « Leur première erreur est leur méconnaissance des textes. De plus, ils n’ont aucune expérience politique. » Il conclut en disant : « La démission est une décision personnelle, et Taxawu ne prévoit pas de démissionner. S’ils insistent, nous nous engagerons dans une bataille de procédures que nous sommes confiants de remporter ».