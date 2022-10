Ouakam : la DIC fait tomber deux dealers

Deux dealers opérant à partir du quartier Bira de Ouakam ont été arrêtés par la DIC. Il s’agit de M. Ndao, 25 ans, et B. Ba, 31 ans. D’après L’AS, qui donne l’information, ils se livraient à un intense trafic de chanvre indien. Les mis en cause ont été dénoncés par un informateur anonyme. Le journal rapporte que M. Ndao et B. Ba ont été arrêtés alors qu’ils étaient en possession de 52 cornets et de 125 grammes de chanvre indien. Un couteau servant à conditionner la drogue a été saisi sur eux par les policiers. Les deux suspects ont nié être les propriétaires de la drogue. B. Ba affirmant qu’il a été au mauvais endroit au mauvais moment. Ils ont été déférés au parquet pour détention et trafic de chanvre indien.