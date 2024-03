"On n'a pas besoin de loi d'amnistie pour rétablir des hommes politiques" (Barthélemy Dias)

Le maire de Dakar est contre le projet de loi n°05/2024 portant amnistie. Sa position, Barthélemy Dias l'a fait savoir à l'occasion de la plénière examinant ledit projet. Durant les travaux en commission technique, la ministre de la Justice a fait savoir que la loi permettra "à des personnes privées de leurs droits civiques et politiques d'être rétablies dans leurs droits". Mais pour Barthélemy Dias, "on n'a pas besoin de la loi d'amnistie pour rétablir des hommes politiques". Pour ce faire, le parlementaire propose la modification des articles 29, 30 et 57 du Code électoral. Il invite donc le chef de l'Etat à "reconsidérer sa position" et de situer les responsabilités des morts durant les manifestations. Et pour arriver à une réconciliation nationale, M. Dias invite le président Macky Sall à fixer une date pour l'élection présidentielle.