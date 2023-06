« On était payés 20 000 F par jour. Nous nous retrouvions d’abord au siège du Parti socialiste… »

Après France 24, c’est autour de TV5 Monde de montrer des vidéos battant en brèche les propos du ministre de l’Intérieur sur la présence de forces occultes sur les manifestations du début de mois de juin occasionnant des pertes en vies humaines et des pillages inouïs. La télévision Française, dans un reportage de moins de 10 minutes est revenue sur des scènes de violences, la provenance des hommes supposés « forces occultes ». Approché par TV5 MONDE, un homme, lutteur de son état, révèle qu’ils ont été recrutés par des responsables proches du pouvoir pour protéger les biens publics comme privés contre les casses et incendies provoqués. « Nous ne faisons que travailler. Les jeunes ne réfléchissent pas. On n’a pas l’intention de blesser quiconque, nous ne faisons que protéger les biens. Nous sommes tous des Sénégalais. Dans les ruelles, les jeunes nous lancent des pierres et certains même ont leurs têtes cassées. On était payés 20 000 F Cfa par jour. Nous nous retrouvions d’abord au siège du Parti socialiste puis les jeunes de Colobane nous ont repérés. Ce n’était pas un endroit sûr. On est ensuite allés au siège de l’APR. Là-bas c’était plus sûr comme base. » raconte-t-il!