Setal.net

ONU: malgré les coupes budgétaires et les pressions, une institution toujours incontournable

L’Assemblée générale de l’ONU se termine ce lundi 29 septembre à New York. Guerre à Gaza, guerre en Ukraine, nucléaire iranien, Sahel… Les dirigeants du monde entier se sont exprimés sur les crises actuelles. Autre fait marquant : les attaques de Donald Trump sur les Nations unies. L’organisation internationale n’a jamais été autant menacée, tout en restant incontournable.


ONU: malgré les coupes budgétaires et les pressions, une institution toujours incontournable
Le président américain ne se prive jamais de critiquer l’ONU. Un problème d’escalator n’a rien arrangé et a occupé une bonne partie de son discours mardi 23 septembre, sans compter que son téléprompteur ne fonctionnait pas. Deux soucis techniques qui ne sont pas de la responsabilité de l’ONU, se défend l’organisation. Mais pour Donald Trump, ces problèmes illustrent tous les dysfonctionnements des Nations unies.

L’ONU serait trop coûteuse et inefficace. Depuis son retour à la Maison Blanche, Donald Trump a bloqué toute nouvelle dépense, alors que son pays accumulait déjà 1,5 milliard de dollars de retard de paiement. La conséquence directe est que l’ONU ne peut plus assurer toutes ses missions.

Des coupes budgétaires

« Cela se traduit directement par une coupe dans les rations de données de façon quotidienne dans certains camps de réfugiés, des coupes dans les programmes de vaccination, des coupes dans les programmes contre le sida. Donc, ces coupures sont réelles et font des ravages », explique Stéphane Dujarric, le porte-parole du secrétaire général des Nations unies.

L’autre conséquence est que le chef de l’ONU, Antonio Guterres, a lancé une vaste réforme, un serrage de ceinture radical. Un budget en baisse de 15%, qui pourrait entraîner la suppression de 2 600 postes. Et ces coupes budgétaires pèsent aussi sur les ONG qui dépendent en partie des financements de l’ONU. « On essaie de regarder ce que nous, on voit comme atout africain, la mobilisation des ressources domestiques ou les questions de taxation. L'aide au développement va toujours exister. Elle va certes diminuer, mais il faut aussi qu'on fasse ça en complément des ressources que l'on trouve également sur le continent africain », précise Holy Ranaivozanany, la directrice adjointe de la Fondation Afrique-Europe, engagée dans les actions climatiques et la santé sur le continent africain. Elle travaille avec plusieurs agences onusiennes et a donc dû s’adapter. En résumé, elle doit chercher d’autres sources d’argent pour pallier le retrait de l’ONU.

Des décisions symboliques ?

Si l’ONU reste un monstre bureaucratique avec ses lourdeurs et ses limites, sur certains dossiers, on peut quand même percevoir des résultats. Notamment, la reconnaissance de l’État palestinien par une dizaine de nouveaux pays, et le changement de position de Donald Trump sur l’Ukraine. Et cela passe aussi par des rencontres directes entre des chefs d’États ou de gouvernements. Cette année par exemple, il y a eu plus de 1 300 bilatérales.

Imparfaite, l’ONU n’échappera pas à de grands changements et, peut-être, à des décisions symboliques. Une prochaine Assemblée générale pourrait se tenir en Afrique, selon la rumeur qui circule à New York. Un pied de nez à Donald Trump et un geste envers le continent africain qui réclame plus de place à l’ONU.


Lundi 29 Septembre 2025 - 14:34



Setal People - 17/07/2025 - 0 Commentaire

« Ne me fais pas pleurer » : Barack Obama réagit aux rumeurs de divorce d’avec sa femme Michelle

« Ne me fais pas pleurer » : Barack Obama réagit aux rumeurs de divorce d’avec sa femme Michelle
Premier président noir des Etats-Unis, Barack Obama a dirigé le pays de l’Oncle Sam de 2009 à 2017, avec comme première dame Michelle Obama, sa femme. Depuis son départ du pouvoir, l'ancien prix...

Clip jugé obscène : Bibich Ndiaye dans le viseur de la justice

10/07/2025 - 0 Commentaire
Clip jugé obscène : Bibich Ndiaye dans le viseur de la justice
La polémique autour d’un clip vidéo de l’artiste Bibich Ndiaye prend une tournure judiciaire. Malgré des excuses publiques, elle fait désormais l’objet d’une plainte déposée par Serigne Bassirou...

DYNAMIC x DOPA BEATZ feat. RUDEBOY REMINGTON - Feeling It

19/06/2025 - 0 Commentaire
DYNAMIC x DOPA BEATZ feat. RUDEBOY REMINGTON - Feeling It
Feeling It le 3e single de DYnamic x DOPA BEATZ featuring Rudeboy Remington le légendaire frontman du groupe mythique Urban Dance Squad est sortie ce 3 juin 2025.   *????????????????????????????...

DemDem annonce son divorce avec Gims

19/06/2025 - 0 Commentaire
DemDem annonce son divorce avec Gims
Dans la nuit du samedi 14 juin 2025, DemDem a annoncé son divorce avec le chanteur et rappeur Maître Gims, mettant ainsi fin à près de 20 ans de vie commune. Mariés depuis 2005 et parents de cinq...

Iran : Jafar Panahi reçoit la Palme d’or à Cannes

24/05/2025 - 0 Commentaire
Iran : Jafar Panahi reçoit la Palme d’or à Cannes
La 78e édition du Festival de Cannes s’est conclue avec le sacre du réalisateur iranien Jafar Panahi, qui a reçu la Palme d’or pour son film « Un simple accident ». Présidé par l’actrice...

Chronique - 08/02/2025 - 0 Commentaire

SetalChat_a6370.html
Revue de presse

Revue de presse - 24/09/2025 - 0 Commentaire

Vie de couple

Vie de couple

Mariage en vue : trois clés nécessaires pour un plein succès

02/08/2021 - 0 Commentaire
Le mariage, c’est le trait d’union entre deux destins. Réussir une vie de couple demande aussi des préalables, une introspection. Ola vous donne ici les 3 clés nécessaires pour bien réussir votre...

Messieurs, voici 6 techniques simples pour éviter l’éjaculation précoce

10/05/2021 - 0 Commentaire
Messieurs, voici 6 techniques simples pour éviter l’éjaculation précoce
Vous souffrez d’éjaculation précoce ? Voici des techniques simples qui vous aideront. Éjaculer avant votre partenaire est le problème le plus courant chez les hommes à un moment donné de leur vie....

Les dix aphrodisiaques qui assurent une saine vie de couple

17/02/2021 - 0 Commentaire
Les dix aphrodisiaques qui assurent une saine vie de couple
Ah qui n’a jamais rêvé de trouver le stimulant sexuel qui réveillerait les ardeurs de son partenaire ? Un petit coup de mou et hop une pincée de poudre magique et ça repart ! Mais quels sont les...
Google+
Partager ce site

Contribution

La Jeunesse Sénégalaise : La Grande Trahison de Pastef: (Député Abdou MBOW Groupe Takku Wallu Sénégal)

La Jeunesse Sénégalaise : La Grande Trahison de Pastef: (Député Abdou MBOW Groupe Takku Wallu Sénégal)
La Jeunesse Sénégalaise : La Grande Trahison de Pastef. Les images de milliers de jeunes Sénégalais devant la structure qui accueille le dépôt de leurs dossiers leur permettant d’aller travailler en...

Affaire Farba : Évitons cemauvais débat identitaire,pour la préservation de notrecohésion nationale si chère (Par Amadou Diallo)

Affaire Farba : Évitons cemauvais débat identitaire,pour la préservation de notrecohésion nationale si chère (Par Amadou Diallo)
La Cellule national de traitement des informations financières (CENTIF) a produit un rapport concernant des transactions financières suspectes. Ces opérations suspectes auraient, selon les...
Radios en ligne

Radios en ligne

La PRESSE sur Setal
Connectez-vous sur l'essentiel
Dakar musique
Dépêches APS
Dernière minute
Diasporaenligne.net
http://www.guide-business.com
Journalnt.com
koldanews
L'actualité au Sénégal
Mourides.info
ndarinfo
Premier site sur le mariage
Pressafrik
Radiodiffusion télévision sénégalaise
S'informer devient un plaisir!
sen360.com
Sunudiaspora
Sunugal Infos